Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это жесткая мера, но обсудить ее следует.

Медведев провел совещание по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса. В ходе мероприятия он уделил внимание миграционной сфере.

«Активная работа в экспертной среде ведется на эту тему, предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — сказал Медведев.