СПОРТ

Медведев принес сборной победу над Италией на ATP Cup

18:49 03/01/2020

Теннисист Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа ATP Cup в Австралии, передает «МИР 24».

Пятая ракетка мира Медведев обыграл Фабио Фоньини (1:6, 6:1, 6:3). Матч продолжался 1 час 47 минут. В результате общий счет стал 2-0 в пользу сборной России.

Ранее другой россиянин Карен Хачанов победил итальянца Стефано Травалью. Позднее Медведев и Хачанов проведут парную встречу с Фоньини и Симоне Болелли.

Призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли соответственно второе и третье места в масс-старте классическим стилем, который прошел в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.



