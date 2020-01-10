Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил 10 января во время встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Нужно провести работу, чтобы от имени Российской Федерации, например, пошла инициатива в евразийскую коллегию, если нужно, мы это рассмотрим на Совете глав правительств, и просто этот продукт (никотиносодержащие смеси) воспретить, причем на территории всего Евразийского союза», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению Медведева, если эти смеси разрешенными хотя бы в одной стране ЕАЭС, то их все равно будут завозить в остальные государства союза, поскольку между ними «границ нет».

В свою очередь Колокольцев доложил Медведеву о возбуждении 13 уголовных дел в связи с оборотом никотиносодержащих смесей. По его словам, за новогодние каникулы было установлено 400 сайтов, через которые идет торговля этими смесями, передает ТАСС. Подразделения МВД обратились в Роскомнадзор для блокировки этих ресурсов. Кроме того, во исполнение поручения Медведева в регионах страны было проведено 23 тыс. проверок.

23 декабря 2019 года Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Сенаторы хотят приостановить продажу снюсов до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые могут вступить в силу в 2020 году. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

24 декабря Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет. Помимо этого, премьер поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках.

26 декабря стало известно, о планах властей Удмуртии запретить продажу снюса несовершеннолетним. На следующий день аналогичный законопроект приняли депутаты в Брянской области, 28 декабря — в Ленинградской области.

2 января стало известно о проведении Роспотребнадзором около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции, в результате которых было обнаружено почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. Вся продукция была изъята из оборота.