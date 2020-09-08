Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил однопартийцам обсудить идею создания в РФ минимального гарантированного дохода граждан, передает РИА «Новости».

«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания о реализации социальных инициатив «Единой России».

Он отметил, что такая модель существует в ряде зарубежных государств.

Медведев обратил внимание, что пандемия коронавируса показала важность социальной поддержки гражданам.

«Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения», — сказал глава «ЕР».

Он предложил обсудить эту идею в правительстве и профсоюзах, проанализировать механизмы, которые могут использоваться при реализации инициативы.

Как сообщал «Рамблер», накануне председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента России Максиму Орешкину письмо, в котором предложил в условиях пандемии коронавирусной инфекции выплачивать безработным россиянам безусловный базовый доход в дополнение к пособию по безработице. По его словам, выплата фиксированной денежной суммы гарантирует безработным минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.