Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием, высоко оценив его заслуги в развитии центра. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

«Под Вашим руководством Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только у нас в стране, но и за рубежом, — отметил премьер, обращаясь к Бокерии. — Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное — помогают многим людям вернуть здоровье».

Медведев добавил, что вся жизнь кардиохирурга связана с Бакулевским центом, где он впервые в стране провел уникальные операции новорожденным с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики, открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.

«И долгие годы наряду с активной хирургической деятельностью [Вы] ведете большую научную, общественную работу, являетесь редактором нескольких профессиональных изданий, — указал премьер. — Многим врачам Вы открыли дорогу в кардиохирургию, и сегодня они успешно трудятся в ведущих центрах страны».

«Ваши заслуги отмечены десятками наград, почетных званий и премий, но все же главная из них — это сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб», — заключил глава российского правительства.

Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Разработал и внедрил в практику новые операции при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. На его счету несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно выезжал за рубеж с показательными операциями, выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1986) и РФ (2002).

Видео дня. Блогер устроил взрыв пены и затопил весь двор