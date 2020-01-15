Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» с 50-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

«Сегодня «Вымпел» — ведущая научно-исследовательская и опытно-конструкторская корпорация, которая разрабатывает и производит стратегические информационные системы и средства ракетно-космической обороны, многое делает для их модернизации. Ваша продукция отличается высоким качеством и надежностью, а благодаря своим уникальным характеристикам она не уступает зарубежным аналогам», — подчеркнул премьер.

Медведев назвал профессионалами сотрудников корпорации, а также отметил их труд, требующий знаний, опыта, ответственности и самоотдачи.

15 января 1970 года приказом министра радиопромышленности СССР в Москве учреждено Центральное научно-производственное объединение «Вымпел». Сейчас «Вымпел» входит в состав Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», разрабатывает системы предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны и контроля космического пространства.

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