Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России, балерину Надежду Грачеву с юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

«Вся Ваша жизнь посвящена балетному искусству, которому Вы учились у выдающихся педагогов Софьи Головкиной, Галины Улановой, Марины Кондратьевой. Именно они помогли Вам раскрыть свой уникальный талант, а главное — передали свою любовь к танцу. Долгие годы Вы блистали на подмостках Большого театра, покорили лучшие сцены мира виртуозным хореографическим мастерством, грацией, экспрессией», — подчеркнул Медведев.

Премьер отметил восторг зрителей на постановках Юрия Григоровича, в которых Грачева выступала в образах Никии и Одетте-Одиллии, Медоре, Китри и Эгине.

«Сегодня свои знания, богатый сценический опыт Вы передаете новому поколению артистов. И конечно, являетесь для них примером во всем», — добавил Медведев.

Надежда Грачева — народная артистка России, лауреат Государственной премии России и победительница конкурса Benois de la danse. В 1988 году была принята в труппу Большого театра, являлась прима-балериной. В 2011 году закончила сценическую карьеру и стала балетмейстером-репетитором Большого театра.

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