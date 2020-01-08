Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил нескольким ведомствам и спецслужбам провести анализ угроз для безопасности российских граждан на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 8 января, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом различных сценариев развития ситуации. Представьте предложения по мерам, относящимся к компетенции правительства Российской Федерации, направленным на обеспечение безопасности российских граждан», ― цитирует поручение ТАСС.

Также Медведев поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху до 10 января оценить безопасность полетов и туризма в странах Ближнего Востока с учетом произошедших событий.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск 8 января. Самолет эксплуатировался 3,5 года.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения украинского самолета в Тегеране и возвращается в Киев. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования руководству Украины и Ирана в связи с авиакатастрофой.

Позднее авиакомпания опубликовала имена находившихся на борту Boeing 737 людей. Согласно списку, в авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Отмечается, что среди погибших значатся 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей до 10 лет.

Из-за произошедшей авиакатастрофы Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с рекомендацией не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. После этого авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», AZUR air, Utair и «Победа» объявили о том, что изменят маршруты в соответствии с рекомендациями Росавиации.