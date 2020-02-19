Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пообещал помочь совершившим героические поступки детям получить путевки в современные детские лагеря.

С такой просьбой к нему обратилась мать одного из детей-героев, присутствовавшая на встрече с представителями патриотических общественных организаций.

«Я обязательно постараюсь этому помочь. Или в «Артек», или в один из хороших лагерей, где такая правильная атмосфера, что называется, где интересно», — приводит его слова «РИА Новости» в среду, 19 февраля.

Медведев подчеркнул, что это самое малое, что можно сделать для совершивших героические поступки в юном возрасте.

В декабре «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) наградила детей за героизм и успехи в учебе. Медали юных героев за спасение людей получили 35 человек, еще 30 получили награды «Герой нашего времени» за высокие достижения в науке, искусстве, образовании».