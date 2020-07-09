Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о вероятности продления договора СНВ-3, заявил, что появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать, но со стороны США такого желания не ощущается.

"Появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать. Но для этого необходимо желание. Пока я такого желания со стороны США вообще не ощущаю", — сказал он в интервью ИД "Комсомольская правда".

СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия неоднократная призывала США его продлить, но пока американская администрация не объявляла, намерен ли Вашингтон это сделать.

США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.

СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить свои вооруженные силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.