Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженную работу в борьбе с коронавирусом. Видеопоздравление опубликовано в воскресенье на странице замглавы Совбеза «ВКонтакте».

«Помогая людям, вы берете на себя колоссальную ответственность, проявляете профессионализм и терпение, чуткость и доброту. В эти сложные месяцы вы без устали трудитесь в напряженных и опасных условиях, лечите и спасаете людей, предотвращаете развитие коронавирусной инфекции. Все мы сердечно благодарим вас за самоотверженную работу, за поистине героические усилия», — сказал он.

Медведев выразил уверенность, что здоровье пациентов в России находится в надежных руках медицинских работников.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно— и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных, фармацевтических и прочих медицинских организаций, студентов медицинских учебных заведений.