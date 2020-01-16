Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое. Об этом 16 января он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграли серьезный опыт и профессионализм членов правительства. Об этом говорил и президент нашей страны», — говорится в посте.

Кроме того, Медведев выразил уверенность в том, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, справится с поставленными ему задачами.

«Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного», — заключил бывший премьер.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на этот пост исполняющего обязанности Медведева, освободив его от должности главы правительства.

Другим указом Путин назначил на пост председателя правительства России главу ФНС Михаила Мишустина.

15 января Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Он отметил, что в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Путин обозначил серьезные изменения в Конституцию страны, а кабмин должен предоставить ему возможность принимать все необходимые решения для их реализации.

Путин, в свою очередь, поблагодарил членов правительства за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. В тот же день он сообщил о намерении учредить должность замглавы Совбеза и предложить ее Медведеву.

Медведев сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».