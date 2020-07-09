Ситуация с мигрантами в России на фоне ограничений из-за коронавируса управляемая, но она тревожит, и со стороны МВД и ФСБ этому уделяется значительное внимание, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что сейчас ни одна развитая страна в мире не обходится без мигрантов, которые приезжают работать, и это важно для экономики. Однако, как отметил Медведев, это должен быть цивилизованный труд, мигранты должны быть адаптированы, знать русский язык, иметь образовательную подготовку и не должны ночевать на улице.

«Это сложная задача, мы ею занимаемся по линии Совета безопасности. Пандемия, конечно, очень обострила ситуацию. Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе, ситуация управляемая, но она тревожит. И, не скрою, внимание Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, некоторых других структур этому вопросу уделяется значительное», — сказал он в интервью ИД «Комсомольская правда».

Говоря о преступлениях, которые совершаются мигрантами, Медведев отметил, что уровень преступности не отличается от прошлогоднего.