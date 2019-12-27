Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 27 декабря.

«Не стало Галины Борисовны Волчек, уникального режиссера, талантливой актрисы», — приводит слова Медведева RT.

Премьер отметил, что Волчек никогда не боялась идти «крутым маршрутом», была открыта смелым экспериментам и безошибочно умела улавливать атмосферу времени. Медведев также указал на то, что театр для Галины Волчек был смыслом жизни, а для зрителей «Современник» стал символом «настоящей творческой свободы», пишет «Федеральное агентство новостей».

Галина Волчек умерла 26 декабря в Москве в возрасте 86 лет. Режиссера госпитализировали 24 декабря с воспалением легких, после чего у нее постепенно начали отказывать органы. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что 86-летняя Волчек впала в кому. По предварительным данным медиков, она умерла от отека мозга и легких, пишет «Газета.ру». Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря в «Современнике». Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

26 декабря свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил президент России Владимир Путин.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в семье режиссера Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 16-летнем возрасте она поступила в Школу-стадию МХАТ, после выпуска вместе с Игорем Квашей, Олегом Табаковым и Евгением Евстигнеевым основала собственный театр, который позже стал «Современником», отмечает телеканал «360». Свою карьеру Волчек начала как актриса, в 1961 году стала заниматься режиссурой. Ее дебютным спектаклем был «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона.