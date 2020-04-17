Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в пятницу, 17 апреля, отметил, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожном ключе, и не исключил принятие более жестких мер для борьбы с инфекцией.

«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожном ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать», — заявил Медведев в интервью «РИА Новости».

Кроме того, он критично воспринял рассуждения людей о том, что коронавирус их не затронет или пройдет в легкой и бессимптомной форме.

«Причем, конечно, есть люди, которые говорят, ну, а чего, я, вроде, физически здоровый, молодой, ко мне если и прицепится, то в легкой форме, а, может, вообще не прицепится. Но эти рассуждения абсолютно безответственны», — добавил Медведев.

На прошлой неделе Медведев подчеркнул, что ни в коем случае нельзя полагаться на сверхоптимистичные прогнозы по распространению коронавируса и его последствий.

Тогда же он заявил, что законы на фоне распространения коронавируса необходимо корректировать, но при этом не парализовать всю систему.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, какой тактики придерживаются в Кремле в вопросе борьбы с коронавирусом. В частности, глава государства лично контролирует дополнительное укомплектование региональных медицинских учреждений.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 17 апреля, за минувшие сутки в России зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов. С начала эпидемии общее число инфицированных составило 32 008 человек, 273 скончались.

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