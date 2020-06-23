Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

В этом году почти все мероприятия, посвященные 75-летию Победы, были перенесены из-за пандемии COVID-19. Девятого мая в Москве организовали только авиапарад и салют. Парад на Красной площади в этом году состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, им командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.

«Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины. Однако власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации – хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях», — написал Медведчук в своем микроблоге в Twitter.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.