Глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук считает, что на Украине идет не второй год правления Владимира Зеленского, а седьмой год президентства Петра Порошенко, по его словам, глава государства должен разъяснить избирателям, на какие вызовы удалось ответить нынешним властям.

Ранее Медведчук опубликовал на сайте фракции открытое письмо Зеленскому, в котором назвал три главных вызова, стоящих перед Украиной. По мнению Медведчука, в свое время на эти вызовы не смог ответить бывший глава государства Петр Порошенко, поэтому большинство украинских избирателей проголосовали за Зеленского. Эти вызовы — прекращение вооруженного конфликта в Донбассе, остановка роста тарифов ЖКХ и прекращение насильственной украинизации.

Очередное видеопослание также опубликовано на сайте фракции.

«Вот на эти три вызова я обратил внимание и акцентировал президенту Зеленскому, и я хочу сказать, что Зеленский обязан и должен ответить не мне — не Медведчуку, — не нашей партии. Он должен ответить на эти вызовы и вопросы избирателям – тем 73% наших граждан, которые проголосовали за Зеленского. Он должен дать ответ. Уже прошло больше года, и период, в котором мы живем, уже называется не «второй год президента Зеленского», а «седьмой год президента Порошенко», — заявил Медведчук, комментируя опубликованное им открытое письмо Зеленскому.

По его оценке, если власти Украины не смогут остановить конфликт в Донбассе, то они рискуют «потерять Донбасс для Украины».

Медведчук не сообщил, ответил ли Зеленский на его открытое письмо.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.