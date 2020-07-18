Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на мнение радикалов и жителей Запада Украины, но они не будут голосовать за него и представителей партии власти «Слуга народа», считает председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламент Украины в среду назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

«Ведь это и есть сегодня политика президента Зеленского и его команды – как бы чего не вышло, как бы не обидеть национал-радикалов, как бы не обидеть людей, которые проживают в Западной Украине. Так они, кстати, за него и не голосовали, насколько мы помним. И вряд ли сейчас будут голосовать, потому что у них есть другие кандидаты и другие политические силы», – заявил Медведчук в интервью украинским телеканалам, опубликованном в субботу на сайте политсилы.

По его словам, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проживают граждане Украины и к ним нужно относиться как к гражданам страны — они имеют право получать пенсии и образование на Украине. Медведчук отметил, что слова об ограничении прав жителей республик Донбасса, которые часто раздаются именно от людей с Запада Украины, так и должны остаться словами. «Высказывать вы можете все что угодно, но делать – кто вам дал право?» – добавил политик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.