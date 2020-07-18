Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен создать условия для расследования записей якобы разговоров бывшего украинского лидера Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал три части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена в 2016 году, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства Владимира Гройсмана, также речь шла о диверсии в Крыму. Порошенко заявлял, что эти записи сфабрикованы.

«Да, не надо вмешиваться в американскую ситуацию, не надо требовать Байдена, привлечь его к ответственности за коррупционные действия. Надо привлечь к ответственности виновных людей здесь, в Украине. И как президент Украины, он (Владимир Зеленский – ред.) должен создать для этого условия», — заявил Медведчук в интервью украинским телеканалам, опубликованном на сайте политсилы.

По словам политика, фракция «Слуга народа» после обнародования второй части пленок обратилась к «Оппозиционной платформе – За жизнь» с просьбой предоставить двух представителей для создания следственной комиссии в парламенте. Однако после получения писем семи экс-послов США на Украине, которые отметили, что не нужно проводить расследование и вмешиваться в избирательную кампанию в США, вопрос создания комиссии больше не поднимался.

По его мнению, расследование действий Байдена должна проводить правоохранительная система США, а дать правовую оценку действий Порошенко надо правоохранителям на Украине.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам. Госбюро расследований вызывало Порошенко на допрос, однако он не явился. Позже Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу о прослушке разговоров Порошенко с Байденом назначена экспертиза.