Идеи президента РФ Владимира Путина о развитии международного сотрудничества и поддержке межнационального диалога, изложенные в его статье, могут стать новым мейнстримом, считает глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

В статье президента России под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в частности, говорится, что саммит «ядерной пятерки» СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Путин уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.

«Инициатива Владимира Путина — развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог — не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова — предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям», — цитирует Медведчука сайт партии в воскресенье.

Политик считает, что статью нельзя воспринимать иначе, кроме как «этапный и программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно стратегически важные вопросы будущего».