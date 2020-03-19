Строительство инфекционного центра для лечения COVID-2019 в Новой Москве планируется завершить в рекордные сроки — к 4 апреля, сообщил «Известиям» источник в стройкомплексе столицы.

Центр для профилактики распространения коронавируса возводится в поселении Вороновское около деревни Голохвастово. Стационар рассчитан на 500 мест, его площадь — 70 тыс. кв. м. Всего на создание комплекса могут потратить до 50 млрд рублей, значительная часть этой суммы пойдет на дорогостоящее оборудование.

Строительство инфекционного центра в Новой Москве сравнивают с похожим проектом в китайском Ухане, где впервые был выявлен новый коронавирус. Больницу для лечения инфицированных там построили за 10 дней. Впрочем, ее площадь меньше, чем у российского проекта — 34 тыс. кв. м, а возводилась она из временных конструкций.

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