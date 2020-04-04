Медсестра из Махачкалы призналась в публикации фейкового видео о местной больнице. Женщина выдала пустые палаты неврологического отделения за «инфекционку» и призвала не бояться коронавируса.

На ролике женщина поочередно открывает двери палат, которые оказываются пустыми. При этом за кадром она несколько раз повторяет, что находится именно в инфекционном отделении.

«Вот у нас коронавирус, полные палаты, смотрите, аж лечь некуда. Красота!» — с сарказмом говорит она.

После того как видео разлетелось по Сети, женщина записала еще один ролик, в котором представилась и заявила, что опубликованное ею видео «не имеет никакого отношения к инфекционной больнице».

«Я прошу прощения, что донесла до населения неправильную информацию. На видео, которое я вам показала, пустующие палаты отделения неврологии первой городской больницы во время карантина», — сказала она.

Как объяснил помощник главврача по связям с общественностью ГКБ Махачкалы Исрафил Исрафилов, палаты неврологического отделения подготовлены в качестве резерва для приема пациентов с коронавирусом, поэтому пустуют, пишет РЕН ТВ.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях.

Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если же фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

3 апреля в Генпрокуратуре рассказали о новых фейках о коронавирусе, обнаруженных в Сети.

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