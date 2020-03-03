В Москве пациентов с подозрением на COVID-19 будут направлять в новый больничный комплекс в поселке Коммунарка. Об этомсообщила «Интерфаксу» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что в больнице есть все условия для раздельного пребывания людей, оперативной диагностики и качественного лечения.

Новый медицинский центр примет людей с симптомами простуды, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и пациентов московской инфекционной больницы №1, находившихся на карантине по поводу коронавирусной инфекции.

Сайт мэра Москвы сообщает, что больничные корпуса нового центра оснащены необходимым для лечения оборудованием, в том числе аппаратом для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими).

Медицинский комплекс в Коммунарке начали строить в 2017 году, первые четыре корпуса больницы были сданы в декабре 2017 года,сообщает «Медуза».

За время вспышки новой коронавирусной инфекции в России было подтверждено шесть случаев заболевания. Двое первых заболевших были гражданами Китая, они уже выздоровели и выписаны из больниц. Сейчас в Казани находятся трое инфицированных россиян, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess. В понедельник, 2 марта, диагноз COVID-19 подтвердился у москвича, который вернулся после поездки в Италию.