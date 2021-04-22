Право на управление транспортным средством получает не каждый желающий, а только те люди, которые прошли обучение и подготовку. Кроме подготовки в автошколе водитель должен отвечать медицинским требованиям, которые касаются прохождения водительской комиссии, проводимой с целью отсутствия противопоказаний.

Полный перечень медицинских противопоказаний и ограничений, а также правила оформления заключения для прав можно узнать тут olimpiamed.ru/gibdd/spravka-dlya-gai-gibdd. На самом бланке строгой отчетности, выдаваемом после проведения комиссии указаны возможные противопоказания, которые не позволяют получить права.

Медицинские противопоказания к управлению автотранспортом

Все требования, которые касаются получения, продления или восстановления водительского удостоверения можно разделить на три категории:

медицинские противопоказания;

медицинские показания для водителей;

ограничения по получению прав.

К первой группе относятся серьезные заболевания, наличие их делает невозможным управление авто. При проведении водительской комиссии и выявлении патологий из списка обследуемый не получает справку о нормальном состоянии здоровья и не может предоставить ее в контролирующие органы.

К медицинским противопоказаниям для управления автомобилем относятся такие патологии как умственная отсталость и слепота. Права не могут получить, продлить срок их действия или восстановить после изъятия по решению суда пациенты с шизофренией и эпилепсией, ахроматопсией.

Еще несколькими серьезными противопоказаниями к вождению и получению прав являются наличие алкогольной или наркотической зависимости. При заполнении медицинской справки обязательно предоставляется обследуемым выписки от психиатра и нарколога о состоянии здоровья, подтверждающие, что гражданин не состоит на учете.

Показания медицинского характера для водителя

К управлению транспортными средствами допускаются граждане с определенными заболеваниями, которые оказывают влияние на его состояние.

В водительском удостоверении таких автолюбителей ставится отметка, и при предъявлении прав сотрудникам ГИБДД к документу прилагается медицинское заключение:

нарушения зрения с обязательной необходимостью носить очки или линзы, используемые для функциональной коррекции зрения;

нарушения слуха и необходимость использования на постоянной основе слухового аппарата для компенсации потерянного слуха;

отсутствие или серьезное повреждение нижних конечностей и необходимость переоборудования авто на ручное управление;

слепота одного глаза или значительное нарушение зрения и обустройство транспорта акустической парковочной системой (парктроник).

Официальная справка, оформляемая по результатам медицинской комиссии действительна на протяжении 12 месяцев. Поэтому водители с отметкой в правах должны не реже 1 раза в год проходить медкомиссию и оформлять действительное заключение для предъявления его вместе с водительским удостоверением.

Ограничения по управлению транспортным средством

Согласно актуальному законодательству выделена еще одна категория водителей с указанием медицинских ограничений по управлению транспортом. К этой группе относятся транспортные средства определенных категорий, управление которыми требует крепкого физического здоровья и отличного самочувствия.

К разным категориям, которые открываются в водительском удостоверении предъявляются определенные требования. Это может быть рост водителя или острота зрения, для проверки всех ограничений в медицинскую комиссию вводятся узкопрофильные специалисты, такие как отоларинголог и невролог.

Обязательное прохождение медицинской комиссии для водительского удостоверения является эффективной мерой безопасности. Проведение осмотров у врачей, лабораторных и аппаратных обследований помогает выявить любые отклонения в состоянии здоровья, которые могут привести к созданию аварийной ситуации. Необходимо строго следовать нормам законодательства и соблюдать установленные правила, регламент оформления медицинской справки для водителей.