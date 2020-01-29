Спрос на медицинские маски в аптеках России вырос в 13 раз на фоне сообщений о коронавирусе. Ажиотаж привёл к дефициту товара в аптечных сетях.

В интернет-магазинах остались только дорогие модели, цены на них растут. Острее всего дефицит масок ощущается на Дальнем Востоке, пишут «Известия». Не хватает масок и в мегаполисах.

Половина медицинских масок в Россию поступает из Китая, но там жители сами нуждаются в них. Китайские туристы, покидая Россию, скупают маски в больших количествах.

Повышенный спрос на маски обеспечен также аномально тёплой погодой. Высокая температура спровоцировала активность вирусов, из-за чего россияне стали чаще болеть в январе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что третий человек попал в больницу с подозрением на коронавирус в Воронеже. Это женщина, которая недавно прилетела из Китая.

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