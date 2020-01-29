В азиатском интернет-магазине начали продавать комплект из 30 «анти-коронавирусных» масок за десять тысяч долларов (более 620 тысяч рублей). Об этом сообщает AsiaOne.

В описании товара указано, что продукт «защищает от пневмонии и смога». По данным издания, комплект масок появился в интернет-магазине 27 января, но 29 января был снят с продажи.

«Мы не потерпим продавцов, которые поднимают цены до необоснованных уровней в попытке извлечь выгоду из паники или даже в шутку», — подчеркнули в Qoo10.

При этом в компании признали, что из-за вспышки коронавируса маски могут подорожать.

Обычно набор из десяти медицинских масок стоит в интернет-магазине в районе пяти долларов (310 рублей), а 20 респираторов — около 40 долларов (2,5 тысячи рублей).

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним официальным данным, стали 132 человека, общее число заболевших в Китае превысило 5,9 тысячи человек, а выздоровели уже 103 человека.

Случаи заболевания вирусом выявили в Австралии, Малайзии, Франции, Германии, Камбодже, Непале, Сингапуре, Саудовской Аравии, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

В России зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски на фоне новостей о коронавирусе: за последнюю неделю их продажи в стране выросли в 13 раз. В некоторых аптеках маски закончились.

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