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Медицинские маски могут нанести урон здоровью человека совершенно неожиданным образом. О тех, кто находится под угрозой, рассказал радио Sputnik исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Сама по себе медицинская маска, если носить ее правильно, менять каждые 3 часа, не может навредить пользователю. А вот после употребления она может представлять угрозу. Выкинутая в обычный мусорный пакет, отработанная маска становится рассадником инфекции, предупреждает Андрей Нагибин.

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит до 7 дней, а на улице это происходит за 24 часа», — отметил в беседе с радио Sputnik эколог.

Проблема утилизации средств защиты относительно новая. Во время пандемии коронавируса огромное количество использованных масок и перчаток стало попадать на сортировку мусора, где от них могут заразиться рабочие. Андрей Нагибин в интервью радио Sputnik предложил свой вариант решения проблемы.

«Рабочие на сортировке мусора по большей части занимаются ручной переработкой «вторички». Эти люди в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело. Для медотходов класса «Б» необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза. Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать», — уверен исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль».

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