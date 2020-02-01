Инфекционист израильского клинического центра Тель-а-Шомер Владислав Литачевский заявил, что маски не могут уберечь на 100 процентов, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что маски снижают вероятность заражения, однако способность к защите зависит от многих факторов. Например, важно, насколько ткань маски пористая. Это влияет на то, какие частички она может пропускать.

«У нас нет пока понимания, от чего мы хотим защититься», — сказал Литачевский.

Также инфекционист перечислил меры по защите от коронавируса. Он посоветовал избегать мест повышенного скопления людей, отменить поездки в Китай и не посещать рынки с животными.

Врач назвал коронавирусы достаточно давно известными медикам. По его словам, ими вызываются десять процентов всех вирусных инфекций верхних дыхательных путей. Обычно заболевание проходит само, но сейчас медики обнаружили ранее неизвестную генетическую разновидность коронавируса. Эксперт добавил, что сейчас источником вируса считают животных, летучих мышей.

Ранее телеведущая Елена Малышева дала советы по защите от коронавируса 2019-nCoV.

«Для жителей России угроз пока нет. При поездке в Китай нужно носить маску, мыть руки или обрабатывать их спиртсодержащими гелями», — отметила телеврач.

Число погибших от коронавируса в Китае резко возросло, за последние сутки из-за вируса погибли еще 45 человек. По данным на 1 февраля, количество заболевших по всему миру превысило 11 тысяч человек.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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