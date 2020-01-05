Больше не нужно бояться потолстеть из-за пропущенного завтрака и не следует стараться пройти 10000 шагов, чтобы продлить свою жизнь. Ваши вес и продолжительность жизни не утратили значения. Просто ученые поставили под сомнение эффективность этих методов.

Ученые регулярно проводят «оптимизацию»: они пересматривают данные, которые получили ранее они сами и их предшественники. Время от времени научные открытия прошлого, о которых мы читали в новостях и могли слышать от врачей, «закрываются». В 2019 году исследователи попытались развенчать ряд известных установок, догм и мифов. Давайте вспомним, что у них получилось.

1. Красное и переработанное мясо – вредно?

Одним из самых громких в 2019 году стало «двойное» научное закрытие, связанное с вредом, который наносит организму красное и переработанное мясо.

Серьезные исследования связывали употребление красного и переработанного мяса собщей смертностью, смертностью отинсультаиболезней сердечно-сосудистой системыи не только. Международное агентство по изучению ракапризналопереработанное мясо канцерогеном, а красное мясо – возможным канцерогеном. Многие рекомендации по питанию и профилактике советовали ограничить количество этих продуктов в рационе (в США– сократить до 1 порции в неделю,в Великобритании– до 70 грамм в день).

В 2019 году влиятельный журнал Annals of Internal Medicine разместилметаанализ, который был проведен научной группой Nutrirecs. По мнению авторов, он показал, что красное и переработанное мясо не влияют на смертность и риск развития кардио-метаболических заболеваний. Параллельно эти же ученые опубликовали в том же журналеруководство по питанию, которое предлагает людям есть эти продукты в прежних количествах.

Через несколько дней на группу Nutrirecs обрушиласькритикасо стороны научного сообщества. Подробный разбор недостатков их работыпровелроссийский эпидемиолог Антон Барчук. Среди примеров недочетов этого метаанализа: в одной из приводимых учеными работ вообще не упоминается мясо, авторы тенденциозно скрыли некоторые результаты, для метаанализа подбирались слишком разнородные исследования. В определенных случаях авторы новой работы получали почти такие же результаты, как и их предшественники, но указывали полностью противоположные выводы.

Таким образом, «главное закрытие» 2019 года можно считать недействительным. Исходя из научных данных, имеет смысл консервативно придерживаться текущих диетических предписаний и ограничиться одной порцией красного или переработанного мяса в неделю.

2. Вакцинация против гриппа не провоцирует выкидыш

Вакцина против гриппа считалась безопасной при беременности. Но в 2017 году былоопубликованоисследование, согласно которому у женщин, которые были привиты в США во время сезонов гриппа 2010-2011 и 2011-2012 годов, возможно, был выше риск выкидыша. Это касалось только женщин, которые проходили вакцинацию и в предыдущие годы. Авторы сами были удивлены такими выводами, поскольку они противоречили предыдущим данным.

В 2019 годувышлоновое исследование со сходным дизайном. Оно охватывало период 2012-2015 годов, и в нем было в три раза больше участниц. Согласно новым данным, вакцинация от гриппа при беременности не несет опасности выкидыша. Авторы предполагают, что результаты предыдущей научной работы могли исказить какие-либо неучтенные факторы.

3. При стабильной ИБС ангиопластика и стенты не лучше лекарств

При лечении ишемической болезни сердца (стенокардии, инфаркта миокарда) врачи могут проводить чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ). Для этого через небольшой прокол в коже они вводят в крупную артерию катетер, который достигает коронарных артерий. С его помощью кардиологи удаляют тромб, который был причиной симптомов, и ставят стент – сетчатую трубку для поддержания формы сосуда.

ИБС называют стабильной, когда она проявляется только кратковременными приступами боли в сердце, обычно на фоне физической нагрузки. При этой форме болезни стент хорошо облегчает боль в сердце — по крайней мере, на некоторое время. Но долгосрочная польза такого лечения была плохо изучена.

12 лет назад ученые поднималивопрос, снижает ли стентирование смертность от инфаркта и количество госпитализаций. Они пришли к отрицательным выводам: чрескожные вмешательства не эффективнее лекарств. Но их работа была подвергнута критике.

В новом крупномисследованииученые показали, что у пациентов, которые прошли стентирование при стабильной ИБС, риск инфаркта через четыре года не ниже, чем у тех, кто просто принимал лекарства. Авторы собираются наблюдать за этими пациентами в течение еще пяти лет. Дальнейшие споры вокруг этого вопроса неизбежны, мы будем следить за ними.

4. Алкоголь в умеренных дозах не защищает сердце и сосуды

Миф о том, что регулярное употребление небольших количеств алкоголя благотворно действует на сердце и сосуды, будет жить долго. Остановить его хождение среди любителей регулярно умеренно выпить едва ли возможно. Но, похоже, в реальной жизни, мы попрощались с ним навсегда.

Источник этого мифа – исследования, которые показывали, что у тех, кто пьет много или не пьет вообще, риск смерти (общий или от сердечно-сосудистых болезней) выше, чем у выпивающих немного.

Ранееметаанализуже выявлял «дыры» в таких исследованиях. Дело в том, что в группе непьющих в таких исследованиях часто оказывались люди, сильно пившие в прошлом и те, кто не может пить по состоянию здоровья.

В 2019 году крупное исследование, которое было проведено в Китае,не обнаружилосвязи между умеренной выпивкой и снижением риска инфаркта. Риск инсульта, согласно этой работе, увеличивался пропорционально количеству выпитого. В исследовании применялись генетические методы, поэтому его можно считать более достоверным, чем предыдущие.

5. Не обязательно проходить 10000 шагов в день, чтобы продлить жизнь

10000 шагов в день – красивая цифра, которая вышла из рекламы японского шагомера десятилетия назад. Сегодня рекомендация проходить 10 000 шагов в день стала общеизвестной.

На самом деле, информации о том, сколько шагов нужно делать в день для поддержания здоровья, мало. Особенно плохо изучено соотношение количества шагов в день и реальных клинических показателей — заболеваемости и смертности.

В новой научной работе ученые поставиливопрос специфически. Они хотели узнать, как количество шагов связано с продлением жизни. Исследователи подсчитали, сколько шагов в день проходят пожилые женщины (средний возраст – 72 года) и сопоставляли эти данные с их продолжительностью жизни.

У женщин, которые делали в среднем 4400 шагов в день, риск смерти за период исследования был в среднем на 40 процентов меньше чем у тех, кто делал 2700 шагов. Но «потолком» пользы оказалась дистанция в 7500 шагов. У женщин, которые проходили больше, не обнаруживалось дополнительного снижения риска смерти.

Ученые считают, что это исследование подчеркивает, насколько эффективными могут быть легкие нагрузки. Опровергает ли это исследование условный «миф 10000 шагов»? Возможно, для женщин старшего возраста – да.

6. Завтрак не помогает похудеть

Многиеруководствапрофилактике ожирения и борьбе с ним называют завтрак защитным фактором, который предохраняетнас от переедания в течение дня.

Австралийские ученые обратили внимание, что качества доказательств такой пользы завтрака очень низкое: о нем судят преимущественно по данным наблюдательных исследований, которые имеют много ограничений и часто дают серьезные ошибки. Они решили проверить, что мы знаем о завтраке из рандомизированных контролируемых исследований, которые более надежны.

Авторыпроанализировали13 исследований, которые касались завтрака и контроля веса, проведенных в развитых странах за 28 лет. Оказалось, что те, кто завтракает, получает в среднем на 260 килокалорий в день больше, чем те, кто не завтракает. Разница в весе также была не в пользу завтракающих: в среднем они были тяжелее на 0,44 кг. Продолжительность рассмотренных исследований была не более 16 недель, поэтому в настоящее время нельзя точно оценить долгосрочный эффект пропуска завтрака.

7. Сахар не улучшает настроение

Ученые много лет не могли прийти к консенсусу, улучшают ли сладости и углеводы в целом настроение, эта дискуссия идет уже несколько десятков лет. В то же время, опросы показывают, что люди воспринимают сахар как вещество, которое не ттолько улучшает эмоциональное состояние, но и дает эйфорию, помогает справиться с усталостью и сконцентрироваться. Большой вклад в такое общественное мнение сделала реклама сахаросодержащих продуктов.

В работе 2019 года ученыерешилипроанализировать научные данные, полученные к настоящему времени. Они пришли к выводу, что сахар и другие рафинированные углеводы не оказывают полезного действия ни на один из аспектов настроения. Кроме того, внимание после их употребления начинает снижаться через час, а слабость увеличивается через 30 минут.

Сложно сказать, закончится ли на этом научная дискуссия. Но сегодня отношение к сахару как антидепрессанту должно быть скорее скептическим.

8. От смартфонов у людей не появляются «рога» на затылке

В 2018 году в Nature Scientific Reports, одном из самых влиятельных естественнонаучных журналов, группа ученыхописаланеобычно увеличенные выступы затылочной кости. Они обнаруживались на рентгенограммах 33% участников исследования, преимущественно у молодых людей. Авторы высказали предположение, что это может быть результатом изменения осанки из-за использования различных современных мобильных устройств, включая смартфоны. Новость о «смартфонных костях» и «рогах» широко распространилась.

В 2019 году авторыопубликовалиисправления к своей статье. Из нее убрали громкое заявление о смартфонах. Оказалось, что ученые анализировали рентгеновские снимки не добровольцев, а людей, которые обращались за медицинской помощью. Соответственно, приведенные данные не могут быть объективными: распространенность описанного изменения наверняка гораздо меньше. Тысячи сообщений о том, как смартфоны меняют наше тело, оказались просто ложными или преждевременными.

Опровержениям и уточнениям в 2019 году были посвящены десятки публикаций. Среди них работы, которые показывают, что средняя продолжительность менструального цикла – не 28 дней,симптомы инфаркта у женщин не атипичны,удаление волос в области лобка не связано с половыми инфекциями,кесарево сечение не приводит к ожирению у детей,депрессия развивается не под влиянием нескольких генов, герпес не приводит к болезни Альцгеймера, авитамин Е можно принимать, не закусывая жиром.