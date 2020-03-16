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Женщину с подозрением на коронавирус, сбежавшую из больницы в Коммунарке, нашли и вернули в стационар. Главврач больницы Денис Проценко посетовал на безответственность беглецов — по его словам, возможные носители COVID-19 могут разносить вирус по всей Москве, делая работу медиков бессмысленной. Сейчас полиция выясняет, с кем беглянка успела пообщаться.

Побег из карантина с подозрением на коронавирус COVID-19 может иметь катастрофические последствия. Об этом заявил главврач московской больницы №40 Денис Проценко, комментируя самовольный уход из стационара в Коммунарке пациентки, передает оперативный штаб Москвы.

«Медицинская катастрофа заключается в том, что от момента самовольного ухода из стационара до их поиска полицией они действительно представляют собой биологическую угрозу распространения вируса», — подчеркнул медик.

По словам Проценко, разгуливая по Москве, пациенты с подозрением на коронавирус «обнуляют всю колоссальную работу, которую делает вся команда».

Главврач призвал россиян проявить терпение и сознательность, помочь специалистам в деле защиты сограждан от коронавируса. Он также подчеркнул, что часто отправленные на карантин люди не осознают всей опасности распространения COVID-19.

Ранее 40-летняя Марина Ф., предположительно инфицированная COVID-19, сбежала из медцентра в Коммунарке. Побег был совершен ночью.

Наутро женщину задержали и вернули в больницу — известно, что после побега она отправилась домой. Полиция теперь будет устанавливать круг людей, с которыми беглянка общалась.

Чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем, главврач больницы №40 призвал коллег активнее беседовать с пациентами, а граждан — проявлять большую гражданскую осознанность.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Рабочую группу возглавит мэр Москвы Сергей Собянин, отметили в пресс-службе. По последней информации, на территории России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа.

По состоянию на 15 марта, в России провели 104 883 тестов на коронавирус, передает пресс-служба Роспотребнадзора. Сообщается, что все центры гигиены и эпидемиологии оснащены достаточным количеством диагностических систем. В обязательном порядке сдают анализы люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 17 марта на таможне начнет действовать «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, которые закупают торговые сети. Он также добавил, что поручил со вторника отменить любые ограничения для движения транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети городов РФ.

По словам Мишустина, люди, у которых в России был выявлен коронавирус в последние несколько дней, заразились им от близких людей. «К нам этот вирус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распространился», — добавил он, заявив, что впредь власти России будут действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории страны.

На данный момент в отношении граждан, самовольно покинувших больницу, могут вести преследование по части 1 статьи 19.5 КоАП «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства» или по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В первом случае нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей, во втором — до 500 рублей.

Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач Геннадий Онищенко также напомнил в разговоре с «Газетой.Ru», что у главврача и других сотрудников медучреждения нет установки задерживать пациента, в связи с чем нельзя ввести новые правила безопасности, не позволяющие пациентам совершать побеги.

«Неразумно говорить: «Поставьте на территории больницы вышки с прожекторами, и пусть с собаками ходят охраняют». Больница не приспособлена к подобному — у нее нет забора, колючей проволоки. Это гражданское цивильное гуманитарное учреждение.

Главврач не может надеть наручники или приставить дуло пистолета к виску буйного пациента. В его полномочиях сообщить полиции, если пациент сбежит», — отметил Онищенко.

Он считает, что, прежде всего, ответственность за побег лежит на пациенте-нарушителе — и ответственность эта может стать уголовной.

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