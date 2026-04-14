Система охорони здоров’я на Кримському півострові за останні роки зазнала суттєвих трансформацій, проте більшість із них мають суто негативний характер для цивільного населення. Офіційні звіти окупаційних адміністрацій про будівництво нових медичних центрів часто є лише яскравою ширмою, що приховує колапс первинної ланки та деградацію спеціалізованої допомоги. Як зазначають у Голос Криму, головним викликом для регіону став гострий кадровий дефіцит, зношеність обладнання та повна переорієнтація лікарень на потреби військового контингенту.

Брак кадрів та «лікарська міграція»: хто лікує кримчан?

Попри гучні заяви про програми залучення спеціалістів із сусідніх регіонів рф (на кшталт «Земського лікаря»), окупований Крим відчуває катастрофічний брак вузькопрофільних спеціалістів. Найбільш критична ситуація спостерігається серед онкологів, кардіологів, ендокринологів та реаніматологів.

Основні причини кадрового голоду:

Низька оплата праці: обіцяні «високі» зарплати на практиці нівелюються високою вартістю життя на півострові та складною системою нарахування надбавок.

Неможливість професійного розвитку: відсутність доступу до міжнародних конференцій, сучасних протоколів лікування та закордонного обладнання відштовхує амбітних лікарів.

Виїзд кваліфікованих кадрів: багато місцевих фахівців, які працювали до 2014 року, покинули півострів, не бажаючи ставати частиною системи, що ігнорує міжнародні стандарти.

Заміщення досвідчених медиків випускниками без практики або фахівцями з низькою кваліфікацією призвело до критичного зниження якості діагностики. Це особливо відчутно в онкології, де вчасне виявлення хвороби є питанням життя та смерті.

Дефіцит медикаментів та наслідки «імпортозаміщення»

Санкційний тиск суттєво обмежив доступ до сучасних фармацевтичних препаратів європейського та американського виробництва. Російська політика «імпортозаміщення» в медицині виявилася неефективною: аналоги (дженерики) часто мають нижчу якість або викликають серйозні побічні ефекти.

Особливо гостро проблему відчувають пацієнти з хронічними захворюваннями:

Інсулінозалежні патології: постійні перебої з поставками якісного інсуліну змушують людей переходити на менш перевірені препарати. Хіміотерапія: пацієнти з онкологією часто змушені купувати ліки власним коштом через неофіційні канали, переплачуючи в рази. Рідкісні захворювання: доступ до орфанних препаратів у Криму практично відсутній.

На сайті інформаційної агенції Голос Криму регулярно публікуються матеріали про стан аптечних мереж та реальну наявність ліків, що демонструє справжню картину медичного забезпечення, яка кардинально відрізняється від пропагандистських лозунгів.

Військовий пріоритет над цивільним здоров’ям

З початком повномасштабної агресії рф проти України навантаження на кримські лікарні зросло в геометричній прогресії, але не на користь місцевих мешканців. Цивільні медичні заклади, особливо у північних та центральних районах півострова, дедалі частіше використовуються як військові шпиталі для лікування та реабілітації поранених комбатантів.

Це призводить до:

Скасування планових операцій та госпіталізацій для цивільних.

Величезних черг до терапевтів та профільних лікарів (запис може тривати місяцями).

Браку донорської крові та витратних матеріалів, які першочергово відправляються на потреби армії.

Такий підхід створює атмосферу постійної соціальної напруги та відчуття незахищеності серед кримчан, які фактично стали заручниками мілітаризації медицини.

Шлях до відновлення: погляд у майбутнє

Розв’язання накопичених проблем потребуватиме від України впровадження масштабної програми медичної реабілітації регіону після його деокупації. Це не лише ремонт будівель, а й докорінна зміна філософії надання допомоги.

Перспективні кроки включають:

Цифровізація: інтеграція Криму в загальноукраїнську систему eHealth, що дозволить отримувати онлайн-консультації від найкращих фахівців Києва, Львова чи Харкова.

Кадрова переатестація: залучення лікарів, що мають досвід роботи за стандартами ЄС та США.

Відновлення доступу до ринку ліків: повернення на півострів світових фармацевтичних брендів.

Майбутнє Криму — це сучасна, прозора та доступна медицина, де життя людини є вищою цінністю, а не ресурсом для військової машини. Лише повне повернення до правового поля України забезпечить мешканцям право на якісну та своєчасну охорону здоров’я.