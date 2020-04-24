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Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский считает, что снести памятник маршалу Ивану Коневу в Праге решили политики местного масштаба, которые так «вымещают свой комплекс неполноценности».

«Решение снести памятник маршалу Коневу в Праге принимали политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, оскорбляя тем самым и россиян, и чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, оскорбляют своих предков, которые цветами встречали освободителей — солдат маршала Конева», — заявил Мединский на онлайн-лекции студентам МГИМО.

«Чтобы бороться с подобным, мы будем рассказывать историческую правду, как было на самом деле, вести более активную информационную политику», — отметил Мединский.

Председатель РВИО напомнил, что памятник Коневу в Чехии был изготовлен самими пражскими властями и установлен в знак благодарности за освобождение Праги, благодаря маршалу город удалось освободить без значительных разрушений.

Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник Коневу, который был установлен в этом районе. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века. В главном следственном управлении СК РФ было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. Сообщалось, что Мединский 15 апреля передал в СК список лиц, несущих ответственность за снос монумента.

Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва призывает Чехию к исполнению двустороннего договора, предполагающего сохранение в сохранности воинских памятников, и готова к предметному диалогу с чешскими властями по проблеме сноса монумента маршалу Ивану Коневу.

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