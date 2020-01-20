И.о. министра культуры Владимир Мединский поручил подготовить обращение в Министерство просвещения, чтобы создать госпрограмму для стимулирования школьников ходить в кино. Об этом глава ведомства заявил на встрече с лидерами киноотрасли в понедельник, 20 января.

В ходе обсуждения директор «СТВ» Сергей Сельянов предложил придумать программу, которая сформировала бы у школьников привычку посещать кинотеатры. По его мнению, данная мера позволит социализировать детей.

«Что касается системной поддержки походов в кино школьников — это отличная идея, я считаю, что она и социальная, и образовательная, и бизнес-проект. <…> Подготовьте, пожалуйста, мое обращение в Министерство просвещения и нам надо сделать совместную программу, которую мы будем финансировать из нашего бюджета. Может быть это [будет] формат абонементов», — приводит слова Мединского ТАСС.

Отмечается, что во встрече также приняли участие руководитель кинокомпании «Арт Пикчерс Студио» Федор Бондарчук, генеральный продюсер АО «ВБД Груп» Эдуард Илоян, генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин и генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

В декабре Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов. По его словам, отечественные многосерийные фильмы глубоки по смыслу и рассказывают о жизни в стране.