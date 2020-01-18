Вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны, об этом РИА Новости сказал исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ. Ведомство опубликовало в официальном Twitter-аккаунте список произведений, среди которых «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего. «В результате деятельности СССР пострадала польская культура. Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства — многие из них по сей день находятся в России», — заявил польский МИД.

«Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей». Этот вопрос для нас просто несуществующий», — сказал Мединский.

Накануне в польской столице прошли скромные торжества по случаю 75-летия освобождения Варшавы от немецкой оккупации, официальные власти страны в них не участвовали.

В преддверии памятной даты легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года, рассказал РИА Новости о послевоенных событиях. Он отметил, что Советский Союз помог не только освободить Польшу, сохранить ее богатую культуру, традиции, но и возродить ее народное хозяйство: в стране не было ни одной отрасли, которую не помогали бы восстановить специалисты из СССР. Ботян назвал безумием политику Польши в отношении истории войны и надругательством над памятью сотен тысяч советских и польских солдат.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.

В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

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