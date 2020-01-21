Экс-министр культуры РФ Владимир Мединский продолжит возглавлять Российское военно-историческое общество (РВИО) после ухода из правительства, сообщает во вторник, 21 января, ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВИО.

«Конечно, Владимир Мединский остается председателем Российского военно-исторического общества, он избран съездом», — приводит слова собеседника агентство.

Кроме того, в РВИО не смогли уточнить информацию о дате следующего съезда.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку.

21 января стало известно, что Мединский не сохранил свое место в новом правительстве, сформированном премьер-министром Михаилом Мишустиным. На посту главы Минкультуры его заменила бывший руководитель департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Российское военно-историческое общество было основано указом президента РФ Владимира Путина в 2012 году. Инициатором создания объединения был Мединский, он возглавил РВИО в 2013 году.