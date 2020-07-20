Медицинских работников Санкт-Петербурга начнут тестировать на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, из Резервного фонда городского правительства на закупку тест-систем выделят 10,9 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

«Из Резервного фонда городского правительства выделяется 10 950 000 рублей на приобретение наборов тест-систем для проведения иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G. Необходимость регулярного проведения тестирования в отношении медицинских работников обусловлена санитарно-эпидемиологическими требованиями. Результаты тестирования позволяют определять наличие у медицинских работников защитных антител к новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Тест-системы получат девять лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

За время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом около 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений, девять умерли.

По последним данным, в Петербурге выявили 29 541 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 22 425 человек, умерли 1 807.