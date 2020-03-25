Медики рассказали о трудностях, с которыми могут столкнуться российские граждане, заразившиеся коронавирусом и оставшиеся для лечения на дому. «Известия» разбирались в ситуации с лекарствами.

На данный момент, больные с легкой формой COVID-19 в Москве могут вместо госпитализации остаться лечиться дома. При этом, согласно регламенту столичного департамента здравоохранения, таким пациентам должны назначать препараты, которыми сейчас лечат ВИЧ-инфекцию — лопинавир и ритонавир.

Медики не понимают, как и где больные смогут купить данные лекарства, так как они предназначаются исключительно для больных ВИЧ-инфекцией и СПИДом, отпускаются по рецепту и в обычных аптеках отсутствуют.

Заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал «Известиям», что препараты выделены особым распоряжением правительства, и передавать их на другие нужды сейчас нельзя.

Источники в системе здравоохранения Москвы сообщили «Известиям», что пока столичные врачи не представляют, как выписывать и отпускать эти препараты в случае появления больных коронавирусом на домашнем лечении. Специалисты ожидают дальнейших разъяснений властей, рекомендации, скорее всего, появятся уже в ближайшие часы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«ВИЧ о помощи: хватит ли лопинавира и ритонавира на всех»