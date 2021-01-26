Как рассказали российские сомнологи, постоянные пробуждения по ночам могут быть связаны с болезнями. Обычно речь идет о храпе и судорогах в ногах.

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Сложности со сном обычно появляются у сердечников, а также у пациентов, страдающих от заболеваний дыхательных путей. Люди с проблемной щитовидной железой обычно страдают от сонливости днем, а ночью спят плохо.

Тем, кто регулярно просыпается из-за храпа, следует обратиться к врачу. Причина бессонницы — апноэ, распространённое расстройство, при котором дыхание останавливается, причём много раз за ночь.

Ночные судороги ног — это спонтанные и болезненные неуправляемые сокращения мышц ног. Они часто сопровождают состояние хронической венозной недостаточности и являются проявлением осложненного течения болезни вен. Нужно обратиться к врачу.

Проблемы со сном могут возникать из-за возраста, поскольку у пожилых уменьшается выработка гормона сна — мелатонина. Как правило, сон в этом случае поверхностный, он не дает ощущения того, что человек отдохнул..

Серьезные расстройства сна могут провоцировать длительные стрессовые ситуации и использование гаджетов.

Врач и телеведущий Сергей Агапкин не рекомендует есть на ужин маринады, соленья, колбасы и продукты переработки мяса, а также белый хлеб.