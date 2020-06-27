Санитарно-гигиеническая служба в ближайшее время отменит запрет на употребление для питья воды из водопроводной системы в двух районах на западе Минска, где ее качество резко ухудшилось в среду, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

В среду жители двух районов белорусской столицы — Фрунзенского и Московского — с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности, неприятным запахом. В эти районы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить. Городское предприятие «Минскводоканал» утром в пятницу заявило со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Однако медики не сняли запрет на употребление воды из-под крана для питья, отметив, что результаты отобранных проб свидетельствуют о проблемах с качеством воды на отдельных объектах.

«Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах будут сняты в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что санитарно-гигиеническая служба города в вечернее и ночное время проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах Минска. Результаты лабораторного контроля, как сообщается, показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, в том числе по хлорорганическим соединениям.

В сообщении подчеркивается, что более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований. По Московскому району (квартал Громова — Рафиева и прилегающие улицы) утром 26 июня отмечались отклонения по физико-химическому показателю в трех образцах по допустимой концентрации хлорорганических соединений, заявляет ведомство. «По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня — вода соответствует всем требованиям», — говорится в сообщении.

Специалисты минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме, подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее сообщали городские власти, в качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривается проблема с водоводом №3, где около месяца выполнялись ремонтные работы по замене участка. Предполагается, что за время ремонта в части водопровода вода в условиях жары застоялась и при запуске водопровода попала в систему.