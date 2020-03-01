По мнению врачей, для позднего ужина подойдут закуски, которые содержат менее 200 калорий. Об этом сообщает портал Health.news.

Отмечается, что для позднего ужина подойдут салаты с лососем и овощами или с авокадо и яйцом. Также в качестве перекуса перед сном медики рекомендуют банановое пюре с тыквенными семечками, сладкий картофель, хумус с сырыми овощами, вишневый тарт и киви.

Однако специалисты подчеркивают, что поздние перекусы не должны становиться привычкой и что принимать пищу перед сном следует только в случае сильного чувства голода.

Ранее, 26 февраля, диетолог рассказала о необходимости плотного завтрака по утрам. По ее словам, завтракать необходимо в течение первого часа после того, как человек проснулся.

Утренний прием пищи должен быть достаточно плотным, чтобы обеспечить жизненные программы организма в утренние часы. Завтрак должен составлять не меньше 25% калорий от суточной потребности организма.