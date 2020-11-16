Министерство здравоохранения Сахалинской области проверит информацию о нехватке средств защиты в Холмской ЦРБ, где лечат от COVID-19, о которой врачи рассказали в местных СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее местные СМИ обнародовали коллективное письмо медиков Холмской центральной районной больницы, в котором сообщалось о многочисленных нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где в настоящее время лечат людей с коронавирусной инфекцией. По словам медперсонала больницы, под письмом подписались более 30 человек. Указывалось, что из-за нехватки масок, защитных костюмов и средств дезинфекции COVID-19 заразились уже восемь их коллег, один из которых находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сообщается, что медики также обратились в прокуратуру.

«В палатах, где лежат пациенты с подтвержденной инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную пленку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук — на две недели. Этого хватит примерно на три дня, если соблюдать все правила», — говорится в обращении медиков.

По их данным, в отделении реанимации Холмской ЦРБ восемь сотрудников сейчас находятся на больничном, вместо четырех врачей в реанимационном отделении работают по очереди два реаниматолога, не хватает медсестер и лаборантов.

«По указанным фактам будет проведена проверка министерства. Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте», — прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы министерства здравоохранения Сахалинской области.

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