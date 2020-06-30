Ученые нашли новый способ диагностики рака почек на ранней стадии, рассказала профессор-исследователь Института живых систем Балтийского федерального университета имени Канта Людмила Мацкова.

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Рак почки занимает 10 место по уровню заболеваемости среди злокачественных новообразований. Обычно он протекает бессимптомно, что делает его очень коварным, так как болезнь получается распознать на поздних стадиях, когда лечение уже не является особо эффективным.

По словам Мацковой, диагностика заболевания на основе методов молекулярной биологии позволит обнаружить заболевание на ранних стадиях. Выяснилось, что в клетках рака почек содержится меньше кадгерина-4, — вещества, которое связывает клетки друг с другом и не дает им делиться.

Результаты исследования помогут быстро и точно выявлять рак почек, в том числе различные подтипы опухолей, отмечают ученые.

Рак почки – злокачественная опухоль, развивающаяся из ткани почечной паренхимы. Если не проводить лечение, рост опухоли может вызвать сдавление окружающих тканей и органов. Также возможно распространение опухоли по организму с появлением метастазов.

Заболеваемость зависит от возраста и достигает максимума к 70 годам. Мужчины страдают этой патологией в два раза чаще, чем женщины.

Точные причины развития рака почек неизвестны. Однако медики отмечают повышение частоты появления этой опухоли у курильщиков, лиц, страдающих ожирением, высоким давлением и сахарным диабетом.