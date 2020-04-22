Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с «Федеральным агентством новостей» 22 апреля рассказала об опасности неправильного промывания носа солевым раствором.

По словам специалиста, солевой раствор в высокой концентрации может ухудшить состояние, поскольку может произойти ожог слизистой: она активно реагирует на соли и кислоты. Врач отметила, что в этом случае слизистая будет повреждена и не сможет защитить от вируса.

Иммунолог предупредила, что разводить солевой раствор следует в соответствии с четкими указаниями специалистов и соблюдать дозировку. Она подчеркнула, что для промывания носа 10 мл воды и 2-3 г соли более чем достаточно, потому что раствор должен быть слабоконцентрированным.

Аплетаева рекомендовала не готовить солевой раствор дома, а приобретать специальные фармацевтические препараты в аптеке. Она пояснила, что концентрация там безопасна, и это поможет защитить слизистую от ожога, пишет RT.

Ранее стало известно о росте спроса на соль в России в апреле. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» связывает это с рекомендациями Минздрава об использовании солевого раствора как меры профилактики заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее 22 апреля заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Александр Бутенко назвал основные способы передачи коронавируса. По словам специалиста, основным является воздушно-капельный путь. Именно поэтому режим самоизоляции является наиболее действенным в борьбе с инфекцией.

По данным Worldometer на 22 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,5 млн человек, скончались 178 тыс. человек. Всего за прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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