Последствия бессимптомного течения COVID-19 могут быть разными, не исключены и серьезные осложнения, рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.

По его словам, пока точно нельзя сказать, как часто проявляются тяжелые последствия бессимптомного протекания коронавируса, однако самое главное осложнение у всех больных — острая дыхательная недостаточность. В этом случае необходимо подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Сценарии могут быть разные, возможно, что сначала нет никаких проявлений коронавируса, а потом появляются осложнения», — цитирует профессора 15 апреля «РИА Новости».

Авдеев указал, что бессимптомное течение COVID-19 весьма распространено и доля таких заболевших может варьироваться от 25 до 50%.

По его словам, в среднем бессимптомное заболевание протекает от недели до двух. Кроме того, в случае контакта с больным коронавирусом и дальнейшем отсутствии симптомов, все равно важно 14 дней провести в самоизоляции. Так как именно за этот период прекращается выделение вируса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число бессимптомных больных коронавирусом постоянно меняется. В настоящее время в России цифра колеблется от 30 до 50%, хотя еще в начале марта доля таких пациентов составляла не более 10%.

17 марта сообщалось, что скрытыми разносчиками коронавируса нередко являются дети.