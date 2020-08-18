Общаться, находить друзей, работать в команде, принимать решения, создавать качественный контент и ориентироваться в информационной повестке молодые люди могут научиться в медиацентрах своих вузов.

Медиацентр – это университетское СМИ, которое создают студенты. Это площадка, которая объединяет молодых людей в желании заниматься творчеством, проявлять таланты, а также демонстрировать свою точку зрения на события и делиться ею с окружающими.

Как делать контент, вести себя в социальных сетях, писать тексты, снимать видео и фото, монтировать ролики и звук, держаться в кадре, работать с микрофоном – этому и многому другому студенты учатся на практике, осваивая азы журналистики в медиацентрах. Там же они развивают такие социальные навыки, как умение принимать решения, брать ответственность, работать в коллективе, договариваться друг с другом и даже руководить.

"Если мы говорим о полноценном медиацентре, это место, которое, с одной стороны, является точкой для практики студентов, а с другой – местом их социализации", – отметил Сергей Косенчук, заместитель исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), которая поддерживает развитие вузовских медиацентров.

Медиацентр не только предоставляет возможность учащимся обсуждать на разных платформах студенческую жизнь и новости университета, но и помогает абитуриентам узнать о выбранном учреждении всю необходимую информацию перед поступлением.

«Для вуза это возможность привлечь абитуриентов, рассказать о проектах, которые есть в университете, потому что пресс-служба – это хорошо, но они в основном работают в медиа, в которых молодежь не находится, а собственно медиацентры – это возможность создать контент для абитуриентов, их родителей, самих студентов, чтобы они знали, что происходит в вузе», – подчеркнул Косенчук.

По его словам, уровень медиацентров, выросших из студенческих инициатив, сейчас очень высок, и с каждым годом их популярность только растет. В первую очередь заместитель исполнительного директора МАСТ связывает это с развитием блогерства и различных платформ для публикаций. И именно медиацентры в вузах с их техническим оснащением выступают площадками, где все желающие объединяются и пробуют себя в журналистике.

Создание медиацентров зачастую инициируют сами студенты. Они начинают вести онлайн-журнал или открывают YouTube-канал о вузе. Тогда у таких инициативных групп появляется шанс быть замеченными руководством учебного заведения и получить поддержку в развитии СМИ.

При этом совсем не обязательно, чтобы студенты обучались на факультете журналистики. Здесь главное – желание создавать интересный контент, делиться информацией с аудиторией, развиваться в сфере коммуникаций.

"Многие из выпускников создают свои медиапроекты, журналы, паблики. Кто-то, например, учился в юридической академии, а потом сделал свой продакшен. Это такая площадка, где ребята могут стать тем, кем они хотят быть", – отметил Косенчук, говоря об интересе к медиа студентов непрофильных профессий.

Так, одна из выпускниц Донского государственного технического университета (ДГТУ) Анна Ерылкина, окончив бакалавриат по специальности «экономика» и попав в студенческий медиацентр, продолжила обучение уже в рекламе и связях с общественностью. В планах девушки профессионально развиваться в коммуникациях, в том числе в медиацентре вуза.

«Медиа я воспринимаю как творчество, как возможность показать себя, пропустить какое-то событие через свою личную точку зрения и преподнести ее окружающим. Я думаю, многие ребята приходят к нам в медиацентр именно за тем, чтобы получить возможность представить свой взгляд на то или иное событие», – поделилась Анна Ерылкина.

По ее словам, медиацентр, в котором она является руководителем спецпроектов и главным редактором журнала, – это комьюнити молодых людей, где они могут делиться интересами, находить друзей, а также разговаривать с абитуриентами о вузе на одном языке.

ДГТУ в 2017 году стал победителем в номинации «Лучший медиацентр» в конкурсе, который ежегодно проводит ассоциация МАСТ среди российских вузов. Его финалисты могут посоревноваться друг с другом, поделиться наработанными навыками и перенять опыт коллег. Лучшие из лучших получают стажировку в профессиональных СМИ.

«Главная задача конкурса – показать, что в медиацентрах вузов есть действительно очень сильные команды. Они создают интересный контент, который может соревноваться со многими блогерами и различными медиа. И также показать самому руководству университетов то, что эти медиацентры нужно развивать, так как это еще к тому же и хорошие площадки для развития самих студентов, их профориентации», – сказал Сергей Косенчук.

В этом году лучшие медиацентры будут объявлены на V Всероссийском конгрессе молодежных медиа, который будет проходить с 9 по 14 ноября в Москве. Прием заявок на конкурс продлится до 7 сентября на официальном сайте проекта mediacenter.iast.pro.