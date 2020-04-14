Группа китайских медицинских экспертов, прибывших в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением эпидемии COVID-19, назвали эффективными и своевременными меры, которые власти России и московское правительство приняли против коронавируса.

В ходе заседания в клинической больнице им. С.П. Боткина 14 апреля клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы с представителями делегации медицинских экспертов из КНР, стороны обсудили вопросы профилактики и лечения коронавируса, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» во вторник.

В составе китайской делегации в Москву прибыли врачи из китайской провинции Хэйлунцзян, имеющие большой опыт работы в условиях эпидемии, профилактической работы, диагностики и оказания помощи в экстремальных ситуациях.

«Мы высоко оцениваем меры, принятые как правительством РФ, так и правительством Москвы. Мы отмечаем, что столица заранее начала активно готовиться к возможному распространению в городе коронавирусной инфекции», — отметил заместитель директора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

«В Москве уже работает способ подтверждения диагноза, основанный на выявлении очень характерных, специфических признаков коронавирусной инфекции в сочетании с результатами компьютерной томографии», — добавил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, китайским коллегам представлен уникальный опыт 52-й городской больницы по применению препарата, который позволяет вовремя блокировать цитокиновый шторм, а значит не допускать у пациентов с коронавирусной инфекцией тяжелого развития болезни.

Московские специалисты представили китайским экспертам свои разработки в отношении применения препарата тоцилизумаб у больных с тяжелой коронавирусной пневмонией. Врачи из Китая планируют посещение ведущих стационаров Москвы, где оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Члены делегации уже посетили медицинский комплекс в Коммунарке, городскую клиническую больницу №15 им. Филатова и НИИ им С.П.Склифосовского.

На фоне распространения коронавирусной инфекции власти Москвы и российских регионов приняли ряд мер. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Специальный цифровой пропуск станет обязательным с 15 апреля. Пешеходам пропуска пока не нужны.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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