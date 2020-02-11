Медбрат одной из больниц в Перми признался, что является автором скандальных публикаций об убийстве пациентов-ветеранов. По информации РЕН ТВ, посты писал специалист по имени Сергей Калинин.

Утверждается, что мужчина делал публикации, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом Калинин заверяет, что пациентов не убивал.

Следственный комитет (СК) проводит проверку, ведомство запросило у медучреждения данные о смертях пациентов за последние четыре года.

В краевом минздраве подтвердили, что такой сотрудник числится в одной из региональных больниц, однако после проверки фактов умышленного причинения вреда пациентам выявлено не было. Прогнозировать дальнейшую судьбу медбрата в ведомстве не стали.

«По медицинской части к нему пока нареканий нет. <…> Принимать решение будет администрация больницы», — сказала пресс-секретарь ведомства Светлана Андреева.

СМИ обратили внимание на подозрительные публикации на анонимном форуме «Двач» 7 февраля. Автор писал, что отключает пациентов-ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких и наблюдает за их агонией. К одному из постов аноним прикрепил фото с медицинской одеждой и бейджем: «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезиолог».

Интернет-пользователи сочли, что автором является анестезиолог из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф. Однако мужчина заверил, что к публикациям не имеет никакого отношения, и попросил СК «найти и наказать тех, кто оклеветал» его. Позднее он прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила его слова о невиновности.

В областном минздраве «Известиям» заявили, что фактов смерти пациентов в дежурство Вольфа не выявлено, а форма, фото которой опубликовано на форуме, не принадлежит сотрудникам госпиталя.