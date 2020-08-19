Было обнаружено, что мед является более успешным методом лечения ОРВИ верхних дыхательных путей, чем большинство других традиционных средств

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что мед является более успешным методом лечения ОРВИ верхних дыхательных путей, чем большинство других традиционных средств.

Работа опубликована в журнале, специализирующемся на доказательной медицине, BMJ Evidence-based Medicine.

В последние годы внимание медицинского общества все чаще заостряется на проблемах антибиотикорезистентности и неконтролируемого использования антибиотиков. Многие исследования уже показали, что слишком частое выписывание этих препаратов значительно ускоряет рост проблемы. Особого внимания заслуживают патологии, в которых антибиотики не могут помочь, но все равно назначаются из-за настойчивой просьбы пациента. В большинстве случаев это касается инфекций верхних дыхательных путей, этиология которых чаще всего связана с вирусными агентами, а не с бактериями.

Поэтому многие исследователи активно ищут другие методы борьбы с инфекцией, при этом одним из "проверенных временем" средств является мед. В обзоре были использованы данные 14 клинических исследований, включавших 1761 пациента. Эти данные анализировали различные безрецептурные препараты от простуды и синуситов, антибиотики и мед. Среди всех перечисленных средств мед оказался наиболее эффективным в лечении кашля (на 36% лучше по показателям снижения частоты кашля и на 44% лучше в уменьшении тяжести кашля), а также снижал среднее время инфекции на 2 дня.

Авторы исследования предполагают, что основной фармакологический механизм меда в борьбе с ОРВИ заключается в том, что он содержит активные формы кислорода (пероксид водорода), а его обволакивающие свойства позволяют улучшать симптомы кашля.