СПОРТ

Мечта сбылась: школьник из Казахстана Али Турганбеков познакомился с Роналду

14:57 30/12/2019

Новогодний сюрприз. У казахстанского школьника Али Турганбекова осуществилась давняя мечта: мальчик лично познакомился с одним из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Встретиться с самым популярным футболистом планеты Али помог один из самых выдающихся бойцов Хабиб Нурмагомедов. Именно он организовал для мальчика поездку в Дубай, где в это время находился Роналду. Подробности – у спортивного обозревателя «МИР 24» Дмитрия Калугина. Диего Марадона, Леонель Месси, Мохаммед Салах. Все эти звезды футбола могут назвать себя хорошими друзьями Али Турганбекова. Теперь к этой знаменитой компании присоединился и сам Криштиану Роналду.

11-летний школьник с рождения не имеет ног. Несмотря на это, Али отлично управляется с мячом. В этом и смог убедиться пятикратный обладатель «Золотого мяча». Парни обменялись подарками – Криштиану получил набор казахстанских конфет, а Али – автограф легендарного португальца. Позже в своем самом популярном Instagram мира, на который подписано 195 миллионов человек, Криштиану назвал встречу с Али очень важным для себя событием.

«Приятно встретиться с тобой, Али. Настоящее вдохновение», – говорится в посте футболиста «Ювентуса».

Встреча с португальцем стала возможной благодаря Хабибу Нурмагамедову. На прошлой неделе Али подарил чемпиону UFC мяч с автографами главных звезд французского клуба ПСЖ. Боец же вручил Али смартфон и пригласил мальчика в Дубай.

Именно там Криштиану Роналду получил очередной престижный приз в свою шикарную коллекцию трофеев. Он был признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards.

На церемонию вручения награды футболист прилетел вместе со своей супругой Джорджиной Родригес и сыном Криштиану-младшим. Любопытно, что для этой поездки игрок туринского «Ювентуса» сделал себе новую прическу с коротким хвостиком на затылке. Отметим, трофей Globe Soccer Awards уже шестой в коллекции португальца. Причем, начиная с 2016-го года, отобрать данный титул у Роналду не может никто.

Победа наверняка стала очень важной для португальца, ведь это первая индивидуальная награда Криштиану в 2019-м. Ранее его извечный соперник Лионель Месси обошел Роналду в гонке за «Золотой мяч» и приз лучшему футболисту по версии ФИФА.





Дмитрий Калугин