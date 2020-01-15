McLaren официально будет продавать подержанные автомобили

McLaren официально будет продавать подержанные автомобили Британская автомобильная компания планирует открыть новое направление, которое получит название Qualified.

Оно будет отвечать за продажу подержанных МакЛаренов.

Теперь, благодаря Qualified, возможна покупка McLaren MP4-12C из «вторых рук» на абсолютно выгодных условиях — инженеры дилерских центров McLaren тщательно осматривают машину, перед ее выставлением на продажу.

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McLaren уверяет, что каждый автомобиль из «вторых рук», перед повторной продажей проходит тщательный контроль качества, такой же, как при сходе с конвейера.

А те MP4-12C, которые бывали в авариях, хоть даже и мелких, в этой программе принять участие не смогут.

Вот британцы говорят о серьезных проверках качества, а конкретно коснутся они : — диагностики всех узлов и систем; — обновления программного софта; — установки нового оборудования, которого не было на момент выпуска модели.

Купить британский суперкар из «вторых рук» возможно в любом дилерском центре McLaren, которые есть практически по всему миру – И в Гонконге, и в Париже.

Цены на подержанные автомобили будут изменяться от 150 до 220 тысяч евро.

Но самый сок в том, что McLaren’ы, которые уже выставлены на продажу, как подержанные, имеют километраж не больше 4 тысяч километров пути.

От чего такая статистика? Видимо, ответ знают только владельцы суперкара.